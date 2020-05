Avec moins de 1 500 cas et 19 décès du Covid-19, la Nouvelle-Zélande estime avoir « arrêté une vague de dévastation », selon les mots de la Première ministre, Jacinda Ardern et « il n’y a pas de transmission généralisée et non détectée ». Le niveau d’alerte a donc été baissé d’un cran, lundi, permettant un début de déconfinement. Quelques entreprises et commerces non essentiels ont pu redémarrer leurs activités, mais les centres commerciaux et les écoles restent fermés.