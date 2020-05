La transition énergétique est en marche. C’est ce que montre le rapport de présentation de la Dimenc, Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie, présenté aux élus du Congrès, le 7 mai, concernant la mise en œuvre du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Pour mémoire, ce schéma, adopté en juin 2016, fixe les orientations et objectifs en matière énergétique pour le territoire à l’horizon 2030. S’inscrivant dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, il constitue la contribution de la Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la 21e conférence de Nations unies sur le climat, qui s’est déroulée à Paris, en décembre 2015.

Ce schéma s’articule autour de trois grands volets : la réduction des consommations d’énergie, le développement des énergies renouvelables visant à réduire la dépendance du territoire vis-à-vis des combustibles fossiles ainsi que la réduction significative des gaz à effet de serre. C’est l’avancée de la mise en œuvre de ce schéma qui a été présentée, suscitant un large consensus au sein de l’hémicycle du boulevard Vauban.

S’il y a bien un point sur lequel le sujet a progressé, c’est celui de la production d’énergies renouvelables. L’objectif était de parvenir à couvrir toute la distribution électrique publique à l’horizon 2030 concernant la consommation des particuliers et des entreprises. Cette distribution représente 24 % de la consommation totale, les 76 % restants relevant de la métallurgie et de la mine. Les objectifs devraient être atteints et même dépassés d’ici 2025 si les projets prévus se réalisent en suivant la future programmation pluriannuelle des investissement (lire notre article de l’édition 679).

131,3 MW de photovoltaïque en quatre ans

Depuis 2016, plus de 109 MWc de panneaux photovoltaïques ont été installés pour 21 centrales solaires auxquels il convient d’ajouter 22,3 MWc pour 2 295 installations sur toiture. Pour les îles Loyauté, l’objectif de produire 100 % d’énergies renouvelables devrait être atteint selon le calendrier prévu et à Lifou, ce sera dès cette année. À titre de comparaison, la centrale au charbon Prony a une capacité de production de 100 MW. Reste que l’explosion de la production d’énergies renouvelables est sensiblement déséquilibrée. Pour 131,3 MWc de photovoltaïque, on compte un seul projet hydraulique de 3 MW, une ferme éolienne de 20 MW et une unité de biomasse de un MW. Ces énergies étant intermittentes, l’idéal étant de pouvoir disposer d’un « mix » capable de lisser les variations de production résultant de celles de la météo.

Mais comme le souligne Bastian Morvan, le chef du service énergie de la Dimenc, l’essor prépondérant du photovoltaïque correspond à la baisse drastique du prix des équipements, donc du prix de revient du kilowatt produit, aujourd’hui en dessous des 10 francs. Cela ne va pas sans poser de question, en particulier en matière d’installation sur les toitures des particuliers et des entreprises. Comme le souligne André Boudart, l’ancien conseiller énergie de Christopher Gyges et actuel directeur de l’Agence calédonienne de l’énergie, des discussions sont en cours pour revoir les tarifs de rachat qui pourraient s’avérer aujourd’hui trop généreux.