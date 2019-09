Créer un espace de coworking sur une superficie de plus de 700 m2 avec un potentiel de 2 000 m2 situés en plein centre-ville de Nouméa. Il offrirait à la communauté un espace agréable où travailler, se réunir et échanger. Ce projet répondrait à de forts besoins exprimés par l’écosystème du numérique (projet porté par ADE-N – Association pour le développement des entreprises du numérique).

Construire une Cité de la connaissance pouvant accueillir le Musée maritime, la création d’un musée d’histoire naturelle, un centre de conférences, un espace d’expositions itinérantes, une structure de développement pour projets et entreprises innovantes (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, plateforme de recherche analytique), des bureaux pour accueillir les équipes du parc naturel de la mer de Corail, une surface de bureaux complémentaires pour les scientifiques, un espace d’accueil d’entreprises, une zone commerciale destinée à la promotion des productions locales et artisanales à destination du public et un lieu de restauration / snack (projet porté par La Foncière calédonienne).

À l’aide de technologies numériques photo-vidéo immersives novatrices (photos et vidéos 360°, réalité virtuelle, etc.), permettre la sensibilisation et l’appropriation du milieu marin du territoire par la population calédonienne (écoles, collèges, lycées, public, Festival de l’image sous-marine), la collecte de données à des fins scientifiques et/ou économiques, la reconnaissance de cet espace de biodiversité exceptionnel au-delà des frontières et la valorisation de la destination donnant suite au classement du lagon au patrimoine mondial de l’Unesco (projet porté par Odyssey et Underwater Earth).

Créer une unité industrielle de valorisation énergétique des déchets plastiques créatrice d’électricité qui serait injectée dans le réseau local (projet porté par A2EP SAS, société calédonienne d’études, d’ingénierie et de conseil).

Valoriser des déchets de poissons (15 tonnes par an) générés par la pêcherie artisanale de Lifou, à destination de l’alimentation animale et de la nutraceutique (compléments alimentaires vendus sous forme de pilules ou poudres pouvant avoir un effet physiologique bénéfique ou assurer une protection contre les maladies chroniques (ex : poudre d’arêtes, hydrolysat de protéines de poissons, etc.) (projet porté par le pôle marin de l’Adécal Technopole).