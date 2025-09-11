La Nouvelle-Calédonie, pays hôte du 14e FestPac

Une cérémonie de passation entre Hawaï et la Nouvelle-Calédonie pour l’organisation de la 14e édition du FestPac, Festival des arts du Pacifique, a eu lieu le jeudi 4 septembre à la CPS, Communauté du Pacifique. L’événement est organisé tous les quatre ans. Après Hawaï, en 2024, la Nouvelle-Calédonie sera donc le pays hôte en 2028. La dernière fois était en 2000.
