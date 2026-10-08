La Nouméenne assure

Plus de 4 000 femmes ont marché, dimanche 4 octobre, à la 21e édition de La Nouméenne, un événement organisé à l’hippodrome Henry-Milliard pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Grâce à cette mobilisation, 5 072 200 francs ont été remis au comité local de la ligue engagée dans ce combat.