Les intempéries ne connaissent pas de répit depuis le 27 décembre et c’est exactement ce qu’avaient annoncé les prévisionnistes pour cette saison chaude, marquée par l’influence du phénomène La Niña. Cette semaine, trente-deux communes étaient encore placées en vigilance jaune. L’épisode pluvieux est remarquable par sa durée et provoque des débordements de creeks pouvant persister et ponctuellement le blocage de radiers et de routes (Pouébo, Canala, Kouaoua en début de semaine) ainsi que des éboulements (col de la Pirogue, col d’Amos). Les cumuls de pluie enregistrés ont déjà atteint ou dépassé les normales mensuelles pour un mois de janvier complet. De nouvelles pluies modérées à fortes sont attendues jusqu’à la semaine prochaine, au moins. Météo France Nouvelle-Calédonie conseille aux Calédoniens de rester attentifs et informés.