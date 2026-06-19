La musique en partage

Tous taperont du pied et hocheront la tête en cadence, ce week-end. Devant comme sur la scène. La fête de la Musique investira ce samedi à Nouméa par exemple la place des Cocotiers, le parc urbain de Sainte-Marie ou encore la cathédrale Saint-Joseph. Les instruments et les voix se mêleront partout sur la Grande Terre et les îles Loyauté. Parce que le son et les vibrations sont gravés dans l’ADN de l’archipel.

Depuis toujours, dans les moments de joie comme aux heures tristes. Le journal Demain en Nouvelle-Calédonie est allé à la rencontre de musiciens, chanteurs, compositeurs, bref de passionnés qui, quel que soit leur champ d’exploration, réveillent les notes et livrent un savoir bienvenu. Sans jamais céder à la facilité.

Il y a toujours des pratiquants, plus ou moins amateurs, plus ou moins expérimentés. Mais le cadre a changé. « Il n’y a pratiquement plus de disques, plus vraiment de production, plus beaucoup de lieux de vente. C’est pourtant une part importante en termes de rémunération mais aussi de visibilité » explique Christophe Ventoume, directeur du Mouv’. « Les cinq dernières années ont plutôt été moroses » pour la profession, confrontée à la récession économique, la crise Covid, puis les émeutes de 2024… « Le secteur survit sans électrochoc ».

Alain Lecante, directeur de la société Mangrove Productions, l’observe, « il n’y a plus l’organisation professionnelle d’avant ». Les méthodes, de gré ou de force, ont évolué. Illustrations, les studios ont quasiment disparu, tout se construit chez soi. Et les campagnes de promotion sont rares désormais. La publicité s’opère sur les réseaux sociaux.