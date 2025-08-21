La mission interministérielle apportera « une expertise technique »

Encouragée par le Premier ministre et mise en route fin juin, la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, dirigée par Claire Durrieu, inspectrice générale des finances, a achevé, jeudi 14 août, une première série de rencontres sur le territoire. Objectif : accompagner l’archipel dans la refondation de son modèle économique et social. La mission ne traitera pas les sujets institutionnels, mais bien l’économie, le social, le nickel, l’énergie et le projet de société. Un constat, « la transformation du nickel n’est plus rentable depuis 2012 », note Claire Durrieu. Autre observation, « le ralentissement économique date du début des années 2010 », ainsi « même sans les émeutes de l’an dernier, le territoire aurait été en crise de trésorerie en août 2024 ».

Il s’agit aussi de renforcer la capacité de l’État à assurer un suivi coordonné de ces sujets, tant au niveau de « l’animation interministérielle » que sur le plan local avec les élus, les forces vives et les autorités coutumières. L’État, dit-elle, ne compte pas se substituer aux compétences du territoire, mais est intervenu financièrement de façon importante ces dernières années et l’idée est d’« apporter une expertise technique au territoire qui en avait exprimé la demande ». Composée d’une dizaine d’experts, dont la moitié sera basée à Nouméa, la mission s’inscrit sur plusieurs années et est construite pour se maintenir malgré les soubresauts politiques nationaux.

Y.M.