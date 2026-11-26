Interrogée par le député Emmanuel Tjibaou, mardi 24 novembre, à l’Assemblée nationale, sur l’indépendance et l’ouverture d’« une véritable négociation sur l’accession à la pleine souveraineté », la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a précisé ne pas avoir « mandat pour organiser la rupture de la Nouvelle-Calédonie avec la France ». Pour la locataire de la rue Oudinot, les politiques calédoniens n’ont pas souhaité, ces derniers temps, reprendre les discussions sur l’avenir institutionnel du territoire. « Cela ne veut pas dire qu’il y aura statu quo, a posé Naïma Moutchou. Nous proposons des évolutions sur la loi organique. »
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