La Mission d’insertion des jeunes, créée en 1990, sera dissoute statutairement d’ici quelques mois. Ses missions relatives à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes seront maintenues et transférées directement aux différentes directions de la province Sud. Celle-ci est son principal financeur et assure également sa gouvernance avec, visiblement, un problème d’ordre juridique et budgétaire. La MIJ compte 47 agents, huits antennes, et accompagne 16 000 jeunes par an. L’activité devrait se poursuivre dans les locaux qu’elle vient d’intégrer et les antennes délocalisées devraient être conservées.