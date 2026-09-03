La mangrove de Sainte-Marie sous l’œil des scientifiques

Une quinzaine de scientifiques internationaux ont visité la mangrove de Sainte-Marie, mercredi 2 septembre, à l’occasion du forum de l’Association franco-australienne pour la recherche et l’innovation. Ils ont découvert les travaux menés par la province Sud dans le cadre du plan d’action Mangrove 2030 : ouverture de canaux, déblaiement de digues, enlèvement des embâcles dans les chenaux et repositionnement des buses.
Ces mesures doivent « permettre la recirculation de l’eau, afin que la mangrove se régénère naturellement », explique Caël Normandon, président de la commission de l’environnement de la province Sud. Jusqu’à vendredi, les experts échangeront sur plusieurs thématiques, notamment le climat, la sécurité alimentaire et énergétique ou encore les finances de l’environnement. Une feuille de route issue du forum devrait être présentée à la pré-COP31, à Fidji, en octobre.