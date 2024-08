[DOSSIER] La maison Lacour dans les mémoires

PEINTURES

La maison présentait des signes d’aisance, très rares en Brousse à cette époque : des vitrages colorés, une décoration confiée aux frères Servais, des artistes itinérants libérés du bagne, condamnés pour émission de fausse monnaie. Ces peintures avaient été réalisées à même les cloisons de bois ou sur des toiles représentant des natures mortes. « C’était quelque chose de très précieux et c’est dommage que tout ça soit partie en fumée », regrette l’écrivain, qui s’est intéressé à cette demeure dans un historique des maisons de La Foa et lors des visites du Mois du patrimoine.

Joseph Lacour décède à la maison à 67 ans. Trois fils continuent d’habiter la demeure. Et par la suite, « on y venait toutes les semaines, relate sa petite-fille. La propriété, jamais classée, visiblement par choix, était bien entretenue et sous protection avec plusieurs caméras et alarmes, arrachées le 24 juin. Ce soir-là, des émeutiers brûlent la maison principale et pillent toutes les autres. Parmi les pertes, les peintures, la vaisselle, les meubles d’époque… Demeurent aujourd’hui, quoique vidés, la cuisine, la garçonnière et le dock du grand-père. Et les mémoires. Étrangement, la parole se transmet davantage qu’à l’époque.

Depuis ce sinistre, beaucoup de personnes viennent conter des souvenirs à la famille. « Des femmes m’ont dit que ma grand-mère avait fait leur robe de mariée, un autre que mon grand-père nourrissait des familles dans le besoin, amenait régulièrement des gens à la messe à La Foa sur sa charrette à bœufs, qu’il avait aussi une scierie, etc. »

La famille s’organise pour y rester. Marie-Josèphe Nicolas envisage de collecter ces informations et un avenir pour la bâtisse. « Je pense à mes petits-enfants pour tenir et c’est sûr que je veux que ce soit reconstruit à l’identique pour le grand-père. »

Chloé Maingourd

*Joseph Lacourt avait fait retirer la lettre « t » de son nom