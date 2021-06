Sauf que, là encore, les besoins sont bien réels. Yannick Lerrant et son équipe observent une détresse sociale grandissante. Le bureau de l’assistante sociale, uniquement ouvert le mercredi et le jeudi, ne désemplit pas et tout le monde ne peut pas être accueilli.

Selon Yannick Lerrant, la nouvelle directrice de la MDE depuis le 5 mai, la sécurité ne peut plus reposer entièrement sur la Maison de l’étudiant. Car elle empiète largement sur son cœur de métier. « Nous sommes là pour contribuer à la réussite des élèves en post-bac par le biais des œuvres sociales, des bourses, de la couverture sociale, du logement, de la restauration, et l’animation », insiste-t-elle.

La crise sanitaire a aggravé la situation. « Même si nous n’avons eu que deux confinements et que la situation est loin d’être celle de la Métropole, nos étudiants ont été impactés et isolés », explique-t-elle. Les problèmes de revenus des familles se répercutent sur les jeunes, notamment sur ceux qui vivaient du tourisme international. Il devient aussi de plus en plus compliqué de trouver des « petits boulots ». Et contrairement à la Métropole, la plupart des étudiants doivent s’acquitter de la couverture sociale (46 400 francs). Seuls les boursiers dont les parents résident en Nouvelle-Calédonie sont exonérés. Beaucoup se tournent donc vers la Maison des étudiants pour une prise en charge Cafat et mutuelle ou des avances.

Toutes les aides, quelles qu’elles soient, sont les bienvenues comme les distributions de denrées alimentaires, organisées durant le confinement, ou encore le dispositif national du repas à 120 francs, financé localement par le Cnous* et la MDE et qui pourrait être maintenu au-delà du 31 juillet pour les boursiers d’État. La fréquentation tourne en moyenne autour des 250-300 repas par jour.

Tout cela est donc utile et nécessaire, mais en ce sixième mois de l’année, le fonds d’aide pour les étudiants (quatre millions), destiné au logement, au transport, à la santé, l’alimentation ou la couverture sociale, est déjà exploité.

Il est donc urgent, estime la direction, de revoir l’attribution de cette mission de sécurité. Le souhait est qu’elle soit soutenue également par les différents partenaires duGIP, comme la SIC ou la province Nord, afin que « la charge soit répartie ». Il s’agira donc fin juin d’alerter toutes les institutions « qui ne sont pas forcément conscientes des réalités ».