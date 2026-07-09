La Maison de la Nouvelle-Calédonie ferme ses portes

Mercredi 1er juillet, la Maison de la Nouvelle- Calédonie a officiellement fermé sa structure dans le 1er arrondissement de Paris. Ouverte en 2008, elle aura accueilli plus de 3 000 étudiants calédoniens par an, pendant 18 ans. Son équipe a remercié « les partenaires, artistes, étudiants, Calédoniens en parcours de soins ou de passage, visiteurs […] pour la force, la richesse et la profondeur des liens tissés durant ces 18 ans ».

Sa fermeture, annoncée par le gouvernement en décembre 2025, est justifiée par un manque de financement public, dans un contexte de forte contrainte budgétaire.