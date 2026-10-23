La longue route du nickel vers l’Europe

Quel accord ?

À l’issue d’un déplacement de quatre jours sur le territoire, Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, a signé, mardi 20 octobre, à la Station N, à Nouméa, un protocole d’accord sur le nickel avec Milakulo Tukumuli et Alcide Ponga, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’ambition dans ce texte, qui vise à soutenir la compétitivité minière de l’archipel et à sécuriser l’approvisionnement de l’Europe en métaux critiques, est notamment de « rapprocher les producteurs calédoniens des acheteurs européens ». Et ce, grâce à la mise en place « bientôt » d’un Centre européen des matières premières critiques, « qui jouera ce rôle de pont », selon Stéphane Séjourné.

Pourquoi ?

Des exemples récents le prouvent et le commissaire européen l’a mentionné, lundi 19 octobre, au Congrès, « aujourd’hui, l’Union est trop dépendante d’un nombre limité de pays pour son approvisionnement en matières premières ». Un cadre est posé : d’ici 2030, au moins 10 % des matières premières stratégiques consommées annuellement par l’Union européenne doivent être extraites dans ses États membres, et au moins 40 % doivent être transformées dans cet espace.

L’ultra-domination de la production indonésienne, via des investissements massifs chinois, continue de bouleverser le marché du nickel. La filière métallurgique calédonienne, tombée dans une crise sérieuse, cherche, elle, de l’air. En termes de débouchés complémentaires ou encore d’aide sur l’énergie – le projet de station de transfert d’énergie par pompage (Step) de la Tontouta est étudié, son coût avoisine les 50 milliards de francs. Selon les industriels locaux, ce type d’accord est un élément positif en faveur de la reprise de parts au capital. Les trois usines – KNS, SLN, et PRNC – cherchent des investisseurs.