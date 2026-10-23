La longue route du nickel vers l’Europe

Le protocole d’accord sur le nickel, signé mardi 20 octobre, entre la Commission européenne et le gouvernement local, place un cadre de coopération. Qui doit être précisé.
- Quel accord ?
À l’issue d’un déplacement de quatre jours sur le territoire, Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, a signé, mardi 20 octobre, à la Station N, à Nouméa, un protocole d’accord sur le nickel avec Milakulo Tukumuli et Alcide Ponga, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’ambition dans ce texte, qui vise à soutenir la compétitivité minière de l’archipel et à sécuriser l’approvisionnement de l’Europe en métaux critiques, est notamment de « rapprocher les producteurs calédoniens des acheteurs européens ». Et ce, grâce à la mise en place « bientôt » d’un Centre européen des matières premières critiques, « qui jouera ce rôle de pont », selon Stéphane Séjourné.
- Pourquoi ?
Des exemples récents le prouvent et le commissaire européen l’a mentionné, lundi 19 octobre, au Congrès, « aujourd’hui, l’Union est trop dépendante d’un nombre limité de pays pour son approvisionnement en matières premières ». Un cadre est posé : d’ici 2030, au moins 10 % des matières premières stratégiques consommées annuellement par l’Union européenne doivent être extraites dans ses États membres, et au moins 40 % doivent être transformées dans cet espace.
L’ultra-domination de la production indonésienne, via des investissements massifs chinois, continue de bouleverser le marché du nickel. La filière métallurgique calédonienne, tombée dans une crise sérieuse, cherche, elle, de l’air. En termes de débouchés complémentaires ou encore d’aide sur l’énergie – le projet de station de transfert d’énergie par pompage (Step) de la Tontouta est étudié, son coût avoisine les 50 milliards de francs. Selon les industriels locaux, ce type d’accord est un élément positif en faveur de la reprise de parts au capital. Les trois usines – KNS, SLN, et PRNC – cherchent des investisseurs.
- Finalisé ?
Loin de là. D’après le protocole d’accord, la feuille de route du partenariat stratégique doit être élaborée dans un délai de six mois. Afin, notamment, de définir les actions concrètes de coopération. D’après l’Union européenne, ce travail conjoint avec la Nouvelle-Calédonie s’effectuera en consultation avec tous les États membres de l’UE, l’industrie, les partenaires et la Banque européenne d’investissement. Son vice-président, Ambroise Fayolle, est attendu sur le territoire début décembre. Le dossier de financement de la Step sera ouvert, entre autres.
Et une réflexion est en cours, relève l’AFP. La Commission européenne étudie la création de nouveaux outils pour soutenir les prix du nickel : des contrats d’achat de long terme, une compensation de l’écart de prix et un prix plancher. Bruxelles prépare également, toujours selon l’agence de presse, des instruments commerciaux plus contraignants pour diversifier les approvisionnements.
- Déjà l’Europe ?
D’après les tableaux de l’Institut de la statis- tique et des études économiques (Isee), 11 000 tonnes de ferronickel calédonien ont rejoint l’Europe l’an passé. Contre 137 500 en Asie. Un rapport sans ambiguïté. D’autant que les volumes vers l’UE diminuent progressivement, après avoir atteint plus de 50 000 tonnes, par exemple, en 2008.
L’Europe utilise déjà le nickel calédonien, par effet ricochet. PRNC conçoit du NHC, un produit intermédiaire ensuite raffiné en Asie. « En 2025, 88 % de notre production était dédiée au marché des batteries », a observé, mardi 20 octobre, Fatima Lachaize, présidente par intérim de l’usine du Sud. « Une bonne partie de ce nickel se retrouve dans les voitures dans l’Union européenne ». Dès lors, « notre objectif est d’être encore plus intégrés dans la chaîne de valeur européenne ».
- Couac ?
Les groupes politiques indépendantistes Kanaky NC et UNI ont boycotté la séance au Congrès réservée lundi 19 octobre à l’allocution du commissaire européen Stéphane Séjourné. Sièges vides. Certains de ces élus dénoncent l’absence de débat préalable sur « un sujet aussi sensible que le nickel ». D’autres pointent la méthode, « à l’approche de l’élection présidentielle ». En fait, « coopérer avec l’Europe, oui. Mais pas au détriment de nos usines, de nos emplois et de notre capacité à décider. Le nickel doit d’abord servir le pays et nos familles », a appuyé le député Emmanuel Tjibaou, qui a promis d’utiliser tous les outils à sa disposition pour faire la lumière sur cet accord.
Pour les indépendantistes, un risque pèse sur la souveraineté du territoire sur la filière. « Le nickel de Kanaky Nouvelle-Calédonie doit être un levier de développement, de prospérité partagée et d’émancipation, non l’instrument d’une nouvelle dépendance », a souligné Christian Tein, du FLNKS. Le groupe Kanaky NC exige une stratégie élaborée sur le Caillou. Stéphane Séjourné s’est dit « un peu étonné des réticences ».
- La suite ?
Le protocole d’accord – qui n’est qu’une première pierre, les signataires l’ont reconnu – soulève des questions. L’Europe doit s’équiper, en clair « disposer d’un programme de réindustrialisation », confirme Alcide Ponga. Une démarche qui prendra du temps. Une piste est aussi analysée : l’exportation de minerai vers une usine au Japon, en Corée du Sud, etc. qui elle-même pourrait assurer les approvisionnements réguliers de nickel vers l’Europe. Une chaîne de valeur, avec une escale de transformation.
Yann Mainguet