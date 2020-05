Profitant de la loi sur l’urgence sanitaire, Calédonie ensemble et l’UC ont accusé, de concert, l’État et le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie de vouloir modifier les règles de la quarantaine allant jusqu’à affirmer que la protection des Calédoniens était menacée. L’État a-t-il empiété sur ces compétences sanitaires ? Non et les pendules ont vite été remises à l’heure par un communiqué laconique conjoint du haut-commissariat et du gouvernement. Il précise que « la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire ne remet pas en cause les dispositions relatives aux contrôles sanitaires aux frontières qui relèvent de la Nouvelle-Calédonie » et que, dans ce cadre, « le dispositif va continuer d’être mis en œuvre, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ».

Les mesures de confinement strict pour les personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie sont donc confirmées, un dispositif qui est désormais contrôlé par l’autorité judiciaire pour se conformer à la décision récente du Conseil constitutionnel.

Communiquer oui, mais

L’agissement de nos parlementaires n’a pas plu à l’Avenir ensemble. Dans un communiqué, la liste non indépendantiste rappelle tout d’abord que si « les parlementaires Calédonie ensemble ont jugé dangereuse pour notre pays » la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, ils ont « simplement oublié de préciser qu’ils n’ont rien fait pour adapter cette loi dans les assemblées où ils sont encore censés représenter les Calédoniens ». Et de rajouter : « Comble de l’ironie, c’est le gouvernement français qui a déposé un amendement pour autoriser le haut-commissaire à déterminer le lieu de quarantaine pour les futurs arrivants ». Pour l’Avenir en confiance, « le fait d’être dans l’opposition n’exonère pas d’un minimum d’esprit de responsabilité et de solidarité avec les Calédoniens ».