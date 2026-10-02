La justice transitionnelle pour remettre l’humain au cœur du processus

Le doctorat a bénéficié d’une convention Cifre, un financement « assez rare pour le signaler » dans ce domaine. Le dispositif a ainsi permis à Emmanuel Nyipiengo Kouriane de partager son temps entre l’UNC et le Sénat coutumier et de mener une recherche-action. Laurent Sermet rappelle qu’il est « à l’origine des travaux sur la justice transitionnelle au Sénat coutumier ». Ces travaux ont débouché sur un séminaire en mars 2024, puis en avril 2025, sur l’adoption par le Sénat coutumier d’une « vision kanak de la justice transitionnelle ».

Elle nourrit plusieurs pistes concrètes de la thèse : ouverture des archives, commissions d’enquête, mécanismes de réparation ou encore commission vérité et réconciliation. L’enjeu, insiste Emmanuel Nyipiengo Kouriane, n’est pas de copier un modèle étranger, mais de construire des outils adaptés au contexte calédonien.

Le discours prononcé par Emmanuel Macron place des Cocotiers, en juillet 2023, a suscité des interrogations de la part du jury. Le chef de l’État y avait proposé un « chemin du pardon », de mémoire, d’histoire et de réconciliation. Emmanuel Nyipiengo Kouriane reconnaît que le Président a ouvert une voie, mais estime que son discours « s’arrête finalement à quelques piliers » de la justice transitionnelle. « Ce n’est pas complet » : la mémoire et le pardon ne suffisent pas sans justice, réparation et garanties de non-répétition, estime-t-il.

« Les différents actes ou accords […] se sont essentiellement focalisés jusqu’à aujourd’hui sur la dimension politique et non sur la dimension humaine et sociétale, souligne Xavier Philippe, enseignant-chercheur et corapporteur de la thèse. C’est véritablement là que [la thèse] apporte un élément nouveau à la réflexion. » Le professeur de droit s’étonne d’ailleurs que le processus calédonien ait été envisagé « essentiellement du point de vue institutionnel et non du point de vue sociétal ».

Depuis Matignon et Nouméa, la recherche de paix est d’abord passée par des constructions institutionnelles : provincialisation, rééquilibrage, gouvernement collégial, citoyenneté… La thèse met en lumière que certaines de ces constructions constituent des formes implicites de réparation ou de garanties de non-répétition. Mais il pose une autre question : un statut, aussi sophistiqué soit-il, peut-il à lui seul traiter les mémoires, les blessures et les ressentiments qui traversent encore la société ?