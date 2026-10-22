La justice annule deux restrictions sur le CBD

Le tribunal administratif de Nouméa a rendu, le 15 octobre, deux décisions favorables à CBW, exploitant de CBWEED, qui contestait les restrictions sur le CBD. Il annule l’inter- diction générale d’importer et ordonne au gouvernement de retirer, sous deux mois après notification, le classement du cannabidiol « toutes formes » parmi les substances vénéneuses. Retiré de la liste des stupéfiants en 2025, le CBD restait soumis à prescription et son importation largement interdite. La décision ne signifie pourtant pas pour autant que sa vente est désormais libre.
Sur le même thème
Au premier semestre 2026, les exportations calédoniennes ont atteint 73,1 milliards de francs (+ 16 % sur un an) et les importations, 120,5 milliards (+15,7 %), selon l’Institut de la statistiques et des études économiques (Isee), le 21 octobre. Si le taux de couverture reste stable à 60,7 %, le […]
Une étude annuelle de la Délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur, publiée le 13 octobre, rappelle que les femmes sont de très loin les premières victimes des homicides au sein des couples. Selon le rapport, elles représentent 82 % des victimes. Avec deux féminicides en Nouvelle-Calédonie enregistré en 2025, […]
Un service d’accompagnement médico-social spécialisé dans l’autisme a été inauguré lundi 19 octobre à Yahoué, au Mont-Dore. Porté par l’Institut spécialisé autisme, le Samsah pourra accueillir douze adultes de 18 à 30 ans et les accompagner vers l’autonomie et l’inclusion. Lauréat du budget participatif 2026 de la province Sud, le […]