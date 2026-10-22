La justice annule deux restrictions sur le CBD

Le tribunal administratif de Nouméa a rendu, le 15 octobre, deux décisions favorables à CBW, exploitant de CBWEED, qui contestait les restrictions sur le CBD. Il annule l’inter- diction générale d’importer et ordonne au gouvernement de retirer, sous deux mois après notification, le classement du cannabidiol « toutes formes » parmi les substances vénéneuses. Retiré de la liste des stupéfiants en 2025, le CBD restait soumis à prescription et son importation largement interdite. La décision ne signifie pourtant pas pour autant que sa vente est désormais libre.