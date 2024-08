La grande confusion

Les exemples ne manquent pas. « Plus rien ne tient » sur la place politique, se désespère un élu du Congrès. Pas même l’arrivée d’une mission du Forum des îles du Pacifique qui suscite des remous entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’État. Pourtant, les conseillers du boulevard Vauban vont devoir placer un des leurs au perchoir le jeudi 29 août.

Cette élection du président du Congrès, des membres du bureau, mais aussi des commissions permanente et intérieures permet, chaque année, de peser les équilibres et de révéler les alliances. Depuis 2019, l’indépendantiste Roch Wamytan dirige l’assemblée grâce à la « majorité océanienne », composée des groupes UC-FLNKS et Nationalistes et UNI ainsi que de l’Éveil océanien, le parti charnière avec trois sièges.

Cette force électorale tient-elle toujours ? La réponse n’est pas si évidente à la lecture de la lettre ouverte rédigée par la formation de Milakulo Tukumuli et titrée « Et maintenant ? » le 19 juillet. Le chef de file y souligne une transformation des « maîtres mots » évoqués par Roch Wamytan pour guider le projet de la Nouvelle-Calédonie avec le Congrès et le gouvernement, lui aussi présidé par un indépendantiste : non plus « confiance et responsabilité », mais « défiance et irresponsabilité » et ce, « depuis l’insurrection ».