La gestion de la Sodil critiquée par la CTC

Dans un rapport portant sur les exercices 2020 à 2024 de la Sodil, Société de développement et d’investissement des Îles, la Chambre territoriale des comptes pointe sa fragilité financière. Sur cette période, les résultats sont « constamment négatifs », avec un déficit cumulé d’1,758 milliard de francs. Sa trésorerie est insuffisante et la Sodil ne doit son maintien, selon la CTC, « qu’au soutien financier récurrent de la province des îles Loyauté ».

Or, ce système est « porteur de risque » pour la province, qui pourrait être appelée à combler le passif de la société. Risque d’autant plus élevé que la province aide la Sodil avec des mécanismes (subventions de fonctionnement en numéraire, mise à disposition gratuite de personnel ou de locaux) ne relevant pas du cadre prévu par l’article 212 de la loi organique, qui encadre les aides dont une entreprise peut bénéficier.

La Chambre territoriale des comptes pointe également une gouvernance instable et des anomalies dans les conditions de rémunération, telles que celles versées sans autorisation du conseil d’attribution, une prime accordée de manière irrégulière ou encore des avantages en nature (logement et véhicule) octroyé illégalement. Au total, huit rappels au droit et trois recommandations ont été formulés.