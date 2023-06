La généralisation du Service national universel à l’épreuve en province Sud

Pour la présidente de la province et secrétaire d’État, il s’agit d’« essayer de contribuer à la construction d’un destin commun que nous attendons tous ». Le député ajoute : « tout le monde fait l’analyse (…) que, depuis la disparition du service militaire, il manque un moment de cohésion calédonien (…) et le SNU va redonner un peu cet espoir de sentiment calédonien à toute une jeunesse qui en a bien besoin ».

« DES DOUTES PERSISTENT »

La délibération a été votée par le groupe Agissons pour le Sud (Rassemblement LR, RN). « Toutes les initiatives sont bonnes pour aider à construire la cohésion sociale si fragile en province Sud », a commenté Lionel Paagalua, élu provincial. Philippe Michel, pour Calédonie ensemble, a jugé qu’« à partir du moment où on a la possibilité, sur des volumes aussi significatifs, d’obtenir des crédits pour essayer de réinsérer la part de notre jeunesse qui rencontre de grandes difficultés, il faut les prendre ».

Les indépendantistes ont aussi répondu favorablement à ce projet pouvant contribuer à « combattre la délinquance juvénile (…) cultiver les valeurs telles que la tolérance dans une population multiculturelle et de construire un vivre ensemble ». Aloisio Sako trouve néanmoins « gênant » que l’on soit « toujours obligé de s’accrocher à l’État, comme si on manquait d’imagination et de solutions pour apporter nos propres réponses ».

Seul à s’être opposé au programme, l’Éveil océanien. Pour Petelo Sao, « des doutes persistent » : en mars, l’État avait préféré mettre en suspens la généralisation. Un rapport du Sénat lui demandait de surseoir à ce projet en raison d’obstacles majeurs en termes de logistique (difficultés d’hébergement, de recrutement des encadrants, etc.) et de coût (projection à 2 milliards par an), sans commune mesure avec les dimensions de l’expérimentation.

Les jeunes issus des quartiers prioritaires ne représentaient que 5 % des effectifs, il y avait une surreprésentation (33 %) d’enfants dont les parents portent l’uniforme et l’on s’inquiétait de l’acceptation par des non-volontaires.