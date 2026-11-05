La garantie émeutes se précise

La garantie émeutes, prévue pour encadrer l’indemnisation des collectivités et des commerçants touchés par des dégradations lors de manifestations, attend toujours ses décrets d’application, dix mois après son inscription dans la loi. Les modalités ne seront connues qu’à leur publication au JORF, mais vendredi 30 octobre à Paris, le ministère de l’Économie en a donné les grands principes, qui s’apparentent au régime Cat-Nat pour les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Le projet de loi de finances 2026 prévoit la couverture automatique « contre les effets des émeutes survenues en France » pour l’ensemble des contrats comprenant les dommages, comme l’assurance multirisques habitation des particuliers ou l’assurance perte d’exploitation souscrite par les entreprises.

La garantie émeutes a été initialement imaginée pour répondre aux dégradations survenues en 2024 sur le territoire. Concrètement, le dispositif s’appuie sur un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), le réassureur public déjà en charge du Cat-Nat, qui participe aux côtés des assureurs aux indemnisations des sinistres causés par des catastrophes naturelles.

Il est abondé directement par les assureurs via un mécanisme de réassurance et une contribution de solidarité de 0,8 % des cotisations d’assurance dommages de leurs assurés, tel qu’est rédigé le présent arrêté en cours d’examen au Conseil d’État, selon Bercy. Ce système, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027, s’apparente à une taxe, pointe ses détracteurs.