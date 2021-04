Après plus de cinq mois d’arrêt quasi-complet, l’usine s’apprête à être remise en service. Depuis plus d’une semaine, les équipes sont à pied d’œuvre pour remettre l’outil industriel en état de marche. Les blocages ont laissé des traces et le cyclone Niran a causé d’importants dégâts sur l’unité de production d’acide. Près de 800 personnes sont d’ores et déjà engagées sur le site, soit environ 1200 salariés qui se relaient, afin de reconstruire des locaux provisoires et réparer les installations. Le 20 avril, si tout se passe bien, les premières tonnes de NHC, nickel hydroxide cake (le produit intermédiaire utilisé dans la fabrication de batteries électriques), devraient pouvoir sortir des lignes de production avant d’être chargées dans des conteneurs et expédiées aux clients de Prony Resources (PR). Dans un premier temps, la production sera assurée grâce à un stock de minerai remontant au mois de novembre. La mine devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin du mois, marquant aussi le retour des sous-traitants.

L’industriel insiste sur son ancrage local, avec son capital composé d’intérêts calédoniens à 51 %, et met en avant sa contribution au développement durable de la Nouvelle- Calédonie et du reste du monde en participant à l’essor de la production de véhicules électriques. Comme l’a expliqué Didier Ventura, le directeur adjoint délégué, l’entreprise compte sur son partenariat avec Tesla pour « faire en sorte que le produit reste à la page. Si on se laisse dépasser, on sera fichu ». Si le NHC a le vent en poupe aujourd’hui, rien ne dit que ce sera le cas demain. Didier Ventura d’expliquer qu’hier, l’oxyde de nickel était en vogue, aujourd’hui le NHC, mais demain ce sera peut-être le sulfate de nickel. Une évolution qui nécessiterait la construction d’une raffinerie, et donc un temps de construction non négligeable, sans compter les investissements nécessaires. Mais le NHC a encore de beaux jours devant lui, estime la direction de PR.