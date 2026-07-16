La France insoumise promet l’indépendance

Sur le site de Kaïmolo à Dumbéa, dimanche 12 juillet, au terme de dix jours de visite sur le territoire, les députés de La France insoumise, Mathilde Panot et Bastien Lachaud, ont déclaré proposer l’indépendance de la « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » au 1er janvier 2028, en cas de victoire de leur candidat, Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle de 2027.

Le leader du mouvement LFI avait émis le projet lors d’un meeting en Seine-Saint-Denis le 7 juin, puis dans une tribune publiée par Médiapart le 10 juillet. Un projet qui passe par « un référendum national dès l’été 2027 » [soit juillet ou août], puis « un référendum local avant le 1er janvier 2028 », a appuyé Bastien Lachaud.

Le député pense à la formule de l’indépendance-association avec la République française. Ce choix s’accompagnerait d’« un plan de réparation » qui intègre « l’annulation de la dette du territoire » ou encore « un accompagnement financier ». Selon Mathilde Panot, il faut « tourner la page de l’histoire coloniale de la France ».

Cette annonce de LFI est « un non-événement, c’est un truc de campagne » a noté Gil Brial, des Loyalistes, qui a rappelé le résultat des trois consultations d’autodétermination entre 2018 et 2021. À la tribune dimanche, les UC Emmanuel Tjibaou et Christian Tein ont accueilli favorablement la proposition de La France insoumise, mais la procédure de soutien aux candidats à la présidentielle n’a pas commencé au sein du parti.