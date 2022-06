L’élection d’Anthony Albanese pourrait permettre à Paris de renouer avec Canberra. C’est du moins ce que laisse entendre un communiqué de l’Élysée.

Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Anthony Albanese « ont convenus de rebâtir une relation bilatérale fondée sur la confiance et le respect, pour surmonter ensemble les enjeux globaux, au premier rang desquels l’urgence climatique et les défis stratégiques en Indo-Pacifique ». Pour cela, « une feuille de route sera préparée en identifiant des coopérations stratégiques entre nos deux pays avec pour objectif de renforcer notre résilience et de contribuer à la paix et la sécurité régionales ».

Il y a huit mois, la rupture du contrat de vente de sous-marins français à la marine australienne pour plus de 50 milliards d’euros avait brisé les liens diplomatiques entre les deux pays.