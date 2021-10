La semaine dernière, l’État du Queensland a rétrocédé la plus vieille forêt tropicale humide du monde, Daintree, au peuple aborigène Kuku Yalanji ainsi que trois autres parcs nationaux : Cedar Bay, Black Mountain et Hope Islands. La ministre de l’Environnement de cet État, Meaghan Scanlon, a déclaré que cette restitution était une étape importante dans le processus de réconciliation des communautés après un passé « embarrassant et horrible ». Dans un premier temps, les parcs seront gérés avec le gouvernement avant d’être placés exclusivement sous la responsabilité de la communauté. La forêt de Daintree est vieille de 180 millions d’années et est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.