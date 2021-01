Toujours en 2019, il est décidé de réaliser une nouvelle étude. Les modalités de ce travail sont discutées par le comité d’orientation et de pilotage de la CLR. À l’issue de la collégialité du gouvernement, le 26 janvier, Vaimua Muliava, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique, également président de la caisse, indiquait qu’une nouvelle étude serait réalisée afin de mener une réforme sur le long terme. En attendant, il a été décidé d’augmenter les cotisations (de 9,5 % à 10,5 % pour la part salariale, de 22,5 à 24,5 % pour la part patronale), mais aussi la contribution des retraités qui se verront prélever 5,5 % de leurs pensions au lieu de 5 %. Une décision qui devrait rapporter 1,6 milliard de francs à la caisse et couvrir le déficit actuel, de l’ordre de 1,56 milliard de francs. Reste que l’arrivée à la retraite de nouveaux fonctionnaires imposera rapidement de nouvelles mesures, d’où les multiples recommandations d’un plan global et non des mesures les unes après les autres.