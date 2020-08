La foire fera du bien d’abord aux professionnels. Une annulation aurait affaibli les exposants et commerçants de la région pour qui cette période est la plus importante dans le circuit commercial. Elle génère chaque année des retombées économiques de l’ordre de 500 millions de francs. À titre d’exemple, les vendeurs de matériel agricole réalisent un tiers de leurs ventes annuelles à la foire.

Andrew Bone, le président de la FEAAB (Foire exposition agricole et artisanale de Bourail) a tenu à remercier le travail colossal fourni par les bénévoles et le personnel du comité organisateur pour le maintien de cette édition, les collectivités qui ont répondu présent malgré une baisse des financements (- 8 millions de francs pour le gouvernement et la province Sud) tout comme les nombreux partenaires et sponsors. Un investissement en des temps incertains qui montre l’importance que tout le monde attache à cet évènement.

Le comité considère même qu’elle fait partie intégrante de la relance économique pour certains professionnels. Elle permettra ainsi de reconstituer une trésorerie qui a pu être mise à mal durant la période de confinement. On pense notamment aux entités touristiques (la région compte notamment une vingtaine de structures d’hébergement, réservées un an à l’avance pour cette occasion), aux artisans d’art, qui vivent en partie avec la clientèle touristique, mais aussi à l’agriculture et l’élevage qui, même s’ils font partie des secteurs plus épargnés, ont néanmoins subi une baisse ponctuelle de la consommation des ménages (les Calédoniens, on l’a vu, ont plutôt épargné ces derniers mois). Cet évènement doit donc permettre de contribuer à booster ces différents secteurs d’activité et d’inciter des achats qui servent directement à l’économie de proximité, aux savoir-faire locaux. Il a été demandé aux exposants de proposer des prix avantageux.

La foire finalement, fera du bien au moral de tous. La convivialité, les échanges résonneront plus largement cette année alors que chacun a dû un temps se replier sur soi et que nous mesurons aussi la chance que nous avons en Nouvelle-Calédonie de pouvoir nous réunir de la sorte, et sans crainte. On imagine, dans ce contexte, que le monde rural sera plus que jamais honoré de continuer à constater cet intérêt inébranlable et grandissant pour la terre, l’agriculture…