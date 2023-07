La Foa déroule le tapis rouge

Le Festival du cinéma de La Foa s’est ouvert vendredi 30 juin en présence de l’actrice et réalisatrice Valérie Donzelli, présidente de cette 25e édition.

L’actrice et réalisatrice Valérie Donzelli, présidente de cette 25e édition, vient présenter L’Amour et les forêts ou encore son premier court métrage, Il fait beau dans la plus belle ville du monde.

À l’affiche du festival jusqu’à dimanche 9 juillet, une sélection internationale et huit courts-métrages calédoniens en compétition : un bon cru, annonçait Delphine Ollier Vindin, déléguée générale du Festival, dans notre précédente édition.

On retrouve également les concours, les séances scolaires mais aussi des soirées musicales, des expositions et des temps de lecture. Les films sont à voir à La Foa mais aussi à Nouméa au Cinécity, au Rex, au centre culturel Tjibaou, au parc urbain de Sainte-Marie, au drive-in du Pont- des-Français, à Boulouparis…

Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture ce samedi 8 juillet.