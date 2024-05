La flamme olympique ne passera pas

Sans surprise, l’exécutif a annulé le passage de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, prévu le 11 juin. Un événement nécessitant une sécurité particulière et mobilisant des forces de l’ordre. « Compte tenu du contexte, la priorité est à la consolidation du retour à l’ordre public, puis à l’apaisement », a déclaré la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

La flamme devait passer pour la première fois sur notre sol. Des relais en VTT, à cheval et en pirogue étaient prévus avec un passage à Nouméa et une haie d’honneur géante jusqu’à l’allumage du chaudron.