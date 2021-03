Le protocole pour la cession de l’usine du Sud, signé jeudi dernier au Congrès, est un accord politique salué par tous. Qualifié d’ « historique », il donne naissance à un nouveau modèle minier pour le Sud et met ainsi fin à six mois de tensions et de conflits.

On retiendra de cet accord cette poignée de main entre Sonia Backes, la présidente de la province Sud, et Adolphe Digoué, porte-parole du FLNKS et maire de Yaté. Un geste qui, pour les Calédoniens, signe des jours meilleurs après les violences urbaines, les barrages et les exactions qui ont touché le territoire des mois durant. Mais c’est aussi un accord gagnant-gagnant entre les différents participants du dossier, et ce, sous l’œil attentif de Roch Wamytan qui a su tenir le rôle de « facilitateur », histoire de faire bonne figure auprès de la base indépendantiste.

Au final, on comprendra aisément que chaque camp a fait un pas en avant pour arriver à cette fin de conflit. Comme l’a souligné Roch Wamytan, « en surpassant les divisions historiques autour du nickel, ces discussions ont permis d’aller au-delà des clivages et d’entrevoir ensemble une stabilité durable en élaborant un nouveau modèle minier du Sud calédonien, construit avec la participation des populations les plus concernées et qui pourrait permettre, dans les tout prochains jours, la reprise de l’activité de l’usine et la finalisation du processus de reprise de Vale NC. »