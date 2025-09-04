La fin de la guerre dans le Pacifique il y a 80 ans

Après un discours du secrétaire général du haut-commissariat, Stanislas Alfonsi, un dépôt de gerbes a été effectué au monument aux morts de la place Bir Hakeim. © N.H.

Le mardi 2 septembre marquait le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, et la signature de la capitulation japonaise, en 1945, quelques semaines après le bombardement d’Hiroshima et Nagasaki. À cette occasion, de nombreuses personnalités politiques et représentants de l’État se sont réunis à la place Bir Hakeim afin de commémorer cette date qui, « en France, demeure souvent oubliée ». « Pourtant, elle dit beaucoup de ce que fut notre combat », a souligné le secrétaire général du haut-commissariat, Stanislas Alfonsi.