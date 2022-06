Les tensions se font sentir dès le début des années 1980, avec l’élection de François Miterrand, l’assassinat du secrétaire général de l’UC, Pierre Declercq, en 1981, et l’arrivée à la tête du gouvernement de Jean-Marie Tjibaou en 1982. La table ronde de Nainville-les-Roches, en 1983, ne calme pas les esprits. Jacques Lafleur refuse de signer la déclaration commune qui reconnaît le fait colonial, « le droit inné et actif à l’indépendance » du « peuple kanak, premier occupant », et acte le concept de « victimes de l’histoire ».

En 1984, le statut Lemoine dote la Nouvelle- Calédonie d’une large autonomie et prévoit un référendum en 1998, suscitant une forte opposition. Éphémère, il est suivi des statuts Fabius-Pisani en 1985 et Pons en 1986, avec un scrutin d’autodétermination fin 1987. Les indépendantistes le boycottent, et la quasi-totalité des votants s’exprime en faveur du maintien du territoire dans la France.