La filière audiovisuelle profondément marquée par la crise

APRÈS LE 13-MAI

La crise de mai 2024 a porté un coup terrible à la culture et à la filière audiovisuelle, qui a perdu tout ou presque ses soutiens institutionnels. « Nous sommes conscients de la chance que le FAC-NC existe encore dans ce contexte. Cependant la moyenne annuelle du fonds est tombée de 125 millions de francs à 80 en 2024, et devrait diminuer de façon significative en 2025 », déplore Catherine Marconnet.

Il n’y a plus de commandes publiques, des départs d’acteurs, de publics consommateurs. Des tournages jugés trop sensibles sont aussi annulés ou reportés, et cela génère une crainte de voir des « restrictions artistiques et créatives ». Il y a moins de films calédoniens sur les écrans et des professionnels doivent se mettre en pause, trouver un autre travail, ce qui contribue encore à la « perte de compétences ». Il est plus difficile d’attirer les productions extérieures, frileuses du climat social, ou faute de moyens locaux.

Désormais toute la filière et en particulier les producteurs, les réalisateurs, attendent « avec impatience » la commission du FAC-NC. Habituellement, deux commissions par an permettent d’attribuer les sommes. Il n’y en avait qu’une en 2024, et cette année, elle se tiendra en milieu d’année, tardivement, sachant que tous les professionnels en sont tributaires et que les demandes seront nombreuses.

Des temps difficiles, donc, même si chacun a « bien conscience des priorités du moment et que c’est déjà bien qu’il y ait une commission ». Mais, rappelle Catherine Marconnet, « ce sont nos métiers et on est quand même un réseau de gens passionnés qui sont loin de rouler sur l’or ».

Dans leur rapport, les professionnels concluent sur l’importance de leurs productions. « Les Calédoniens consomment des contenus audiovisuels et cinématographiques continuellement, mais pourtant très peu de choses locales. Nous pensons qu’il est important de continuer nos efforts pour leur apporter de la diversité dans les contenus qu’ils regardent et auxquels ils s’identifient. »

Chloé Maingourd