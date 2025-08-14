La filière ananas s’engage

L’interprofession fruits et légumes (Ifel) et la Chambre d’agriculture et de la pêche ont réuni la filière ananas après des signalements sur la présence de taches noires dans certains fruits. L’Ifel évoque « une altération interne causée par un complexe de champignons naturellement présents (…) favorisée par (…) une météo humide et fraîche, des blessures sur le fruit ou encore un stress ». Le phénomène se développe généralement cinq à six jours après la cueillette et n’est pas visible de l’extérieur. Le fruit reste consommable, mais les acteurs prévoient une récolte à un stade de maturité moins avancé, de limiter le stockage à une semaine maximum avant la mise en rayon et une information en rayon.
Sur le même thème
Le projet d’accord de Bougival a donc été rejeté en bloc par les indépendantistes du FLNKS. Ses représentants ne veulent même pas poursuivre la discussion sur cette base, revoir le texte. Il faut, disent-ils, « tourner la page ». C’est donc, après Deva, qui avait été rejeté par les Loyalistes, […]
C’est l’une des plus anciennes associations sportives et la plus grande du territoire avec 18 sections qui permettent à 2 400 adhérents de pratiquer une discipline sportive. De nouvelles réalisations ont été inaugurées à l’occasion de ses 95 ans : un terrain de basket 3 x 3, un autre de […]
Le 12 août, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a renommé la base de voile, située à la Côte-Blanche, centre nautique Charles-Cali, en hommage à l’ancien président du CTOS, Comité territorial olympique et sportif, de 2008 à 2020. Charles Cali, décédé en août 2021, était également chef de la délégation calédo- nienne […]