La filière ananas s’engage

L’interprofession fruits et légumes (Ifel) et la Chambre d’agriculture et de la pêche ont réuni la filière ananas après des signalements sur la présence de taches noires dans certains fruits. L’Ifel évoque « une altération interne causée par un complexe de champignons naturellement présents (…) favorisée par (…) une météo humide et fraîche, des blessures sur le fruit ou encore un stress ». Le phénomène se développe généralement cinq à six jours après la cueillette et n’est pas visible de l’extérieur. Le fruit reste consommable, mais les acteurs prévoient une récolte à un stade de maturité moins avancé, de limiter le stockage à une semaine maximum avant la mise en rayon et une information en rayon.