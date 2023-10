La fibre partout en 2025

À la suite de son conseil d’administration du 4 octobre, l’Office des postes et télécommunications a annoncé qu’elle abandonnait les services cuivre le 31 décembre 2027. Il ne sera plus possible de souscrire à une offre ADSL après le 31 décembre 2025. L’office bascule l’ensemble de son réseau sur la fibre optique et raccorde, en octobre, son 50 000e client. Commencée en 2015, la migration totale est prévue en 2025.

L’autre délibération adoptée concerne le domaine postal. Vu la hausse du coût de la vie, l’OPT a décidé de suspendre son plan d’augmentation de l’affranchissement voté en novembre 2022. Le prix du timbre sera donc bloqué pendant au moins un an à partir du 1er novembre.

A.-C.P.