La Feinc représentative des employeurs

La Feinc, Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie, est désormais une organisation représentative des employeurs du territoire. Une reconnaissance qui « confirme la pertinence et la légitimité de nos actions en faveur des entreprises et de leurs salariés », s’est félicitée l’organisation dans un communiqué, publié le 10 septembre.

Le gouvernement avait pris un arrêté en ce sens le 27 août dernier. Jusqu’à présent, seuls le Medef-NC, la CPME-NC et l’U2P-NC étaient reconnus et pouvaient, à ce titre, obtenir des subventions et siéger au Conseil du dialogue social et dans d’autres groupes de travail.