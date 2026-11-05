La Fédé défend l’Autorité de la concurrence

La Fédé a exprimé son opposition jeudi 29 octobre, à la demande de dissolution de l’Autorité de la concurrence, portée par la Feinc, Fédération des entreprises et industries de Nouvelle-Calédonie. Selon le syndicat, cet outil « issu de la mobilisation contre la vie chère » en 2010, doit être renforcé plutôt que supprimé.
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