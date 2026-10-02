La fanfare Malawi, 20 ans à faire vibrer l’archipel

Depuis deux décennies, la fanfare Malawi fait résonner ses cuivres sur tout le territoire, jusqu’à peu à peu se forger une place dans le paysage culturel calédonien. Une aventure musicale devenue, au fil du temps, une histoire de famille.

Si on lui avait dit que la fanfare dans laquelle il jouait en 2006 fêterait un jour ses 20 ans, Jérôme Seguin ne l’aurait sans doute pas cru. « L’objectif était simplement de regrouper des gens qui faisaient de la musique pour s’amuser et donner du plaisir aux gens », décrit le trompettiste. Et pourtant. Voici deux décennies que la fanfare Malawi sillonne le pays, reconnaissable à ses instruments imposants et ses tee-shirts orange, suscitant curiosité et émerveillement.

Comptant parmi ses premiers membres, Jérôme Seguin se souvient avec précision de sa création. Une réunion avait été organisée à Yahoué, chez Arnaud Vazeille, à l’origine du projet. C’était fin 2005. Plusieurs musiciens, amateurs ou professionnels, qui se connaissaient de près ou de loin, étaient réunis autour de la même envie : constituer un répertoire commun et jouer ensemble.

Le nom, lui, n’a pas tardé à être trouvé, presque naturellement. « Arnaud nous a dit : « Moi, cette fanfare, je veux l’appeler la fanfare Malawi. » Parce que tous les jours, il avait la vue sur le pic Malaoui ». La boîte était lancée.

UNE CENTAINE DE MUSICIENS

Au fil des années, « entre 100 et 150 » musiciens sont passés par la fanfare. Loin d’être un frein, ce turn-over a permis à la troupe de perdurer, estime Jérôme Seguin. « C’est un mal pour un bien. Si on avait uniquement gardé les musiciens du début, elle n’existerait plus. Les gens qui arrivent apportent une énergie nouvelle. Nous, les anciens, ça nous permet d’avancer avec des personnes qui ont de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. »

Tous – ou presque – ont leur petit surnom, attribué généralement par la troupe au bout de quelques semaines. « Ce n’est pas la personne qui choisit son surnom, ça lui tombe dessus », explique Hélène Corenflos, qui a rejoint la fanfare il y a dix ans avec son mari. La clarinettiste a pour sa part été surnommée « Reine mère », pour des raisons qu’elle ne définit pas clairement. Peut-être parce que « j’aime mon confort et les belles choses, je ne sais pas trop ». Jérôme Seguin, lui, a hérité du surnom « Tiger », en référence à Tiger Woods, pour sa pratique du golf. « Au final, les gens te connaissent plus sous ton surnom que sous ton nom ! », sourit-il.

Ensemble, ils ont joué dans toute la Nouvelle-Calédonie. D’abord à Nouméa, dans des bars et restaurants comme La Fiesta, l’ancien club de squash le Galapagos ou encore lors des carnavals et de la fête de la Musique, devenus des véritables « institutions » pour la fanfare. Mais aussi, sur la Grande Terre et dans les Îles. Les souvenirs sont nombreux. Jérôme Seguin se souvient notamment d’une tournée autour de la Grande Terre, organisée à l’occasion des cinq ans de la troupe. Alors que les joyeux fanfarons s’apprêtaient à se rendre jusqu’à Poingam, à Poum, ils se sont retrouvés nez à nez avec un radier inondé. Impossible de traverser. « À ce moment-là, on se regarde tous et on se dit : « Qu’est-ce qu’on fait ? »… Puis nous avons sorti les instruments et joué », raconte Tiger. De quoi faire le bonheur des personnes présentes.