L’équation est simple. Pour obtenir la présidence du Congrès, il faut effectivement que les loyalistes arrivent à trouver un candidat commun. Il ou elle obtiendrait les 18 voix de l’AEC composé du Rassemblement, des Républicains calédoniens et du MPC. Plus les voix de Nicolas Metzdorf et les six voix de Calédonie ensemble. Se rajouteraient alors les voix promises de l’Éveil océanien, soit trois de plus, pour obtenir 28 voix et la majorité. Coté indépendantiste, l’UC a 13 sièges et peut compter sur les 12 voix de l’UNI, en guise de retour d’ascenseur pour avoir soutenu Louis Mapou au gouvernement, et de la voix du Parti travailliste, soit 26 voix au total.