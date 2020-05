La CCI vient de publier les résultats de la deuxième enquête sur les conséquences pour les entreprises de la crise du Covid-19. Sur un total de 691 d’entreprises ayant répondu et représentant 4 800 salariés, 75 % créées il y a plus d’un an ont vu leur chiffre d’affaires baisser de 51 % en moyenne. Elles sont 55 % à s’attendre à ce que cette diminution se poursuive dans les prochains mois et l’estiment à 59 %. La plupart des entreprises ont rencontré des problèmes de trésorerie (76 %) et dans une moindre mesure, elles sont 37 % à avoir des difficultés pour négocier des reports d’échéances. De manière plus générale, 65 % des entreprises sont inquiètes quant à l’avenir de l’économie calédonienne.