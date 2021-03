Un véritable climat de défiance s’est installé en Métropole à l’égard du gouvernement et de la classe politique de manière générale. La Nouvelle- Calédonie n’en n’est pas encore là, mais la privation des libertés avec le confinement suscite des oppositions bien au-delà des cercles complotistes.

Le masque a notamment été à l’origine de quelques réactions épidermiques. Les autorités tentent de responsabiliser la population en imposant le port du masque de manière très stricte, dès le premier jour de l’obligation, les amendes ont commencé à tomber et alors même qu’il était difficile de s’en procurer dans des commerces dévalisés. Sans compter que le gouvernement avait seulement communiqué la veille sur les types de masques autorisés ou non. Quelques mois plus tôt, c’était le même gouvernement qui votait le droit à l’erreur pour les entreprises, partant du principe bienveillant que tout le monde peut se tromper. Cette gestion très ferme et ce décalage nourrissent un certain ressentiment envers les responsables politiques et une partie de la population qui bénéficierait d’un traitement plus favorable. S’il n’est pas évident d’affirmer qu’il existe un régime de passe-droits, les innombrables commentateurs sur les réseaux sociaux ne prennent pas tant de précautions.

Des satisfecit pas nécessairement partagés

Une chose est sûre, de nombreux Calédoniens ne partagent pas les satisfecit que s’attribue le gouvernement sur sa gestion de la crise. Certains partis politiques indépendantistes, mais pas seulement, ont, dès le précédent confinement, formulé des critiques envers une gestion associant trop peu l’ensemble des partenaires. Le prêt de 28,6 milliards de francs, accordé par l’Agence française de développement et les clauses qui lui étaient assorties ont suscité de vives réactions et poussé des élus du Congrès à demander l’ouverture d’une commission d’enquête. Plus consensuel, le président de l’institution aura préféré la création d’une mission d’information, le 20 mars 2020. Elle a été arrêtée au mois d’octobre.