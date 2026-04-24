La délicate équation de la SLN

« Nous avons de la perspective jusqu’à la fin de l’année, et un peu au-delà. » À travers la phrase de Guillaume Kurek, directeur général de la SLN, mardi 21 avril, une conviction apparaît. La visibilité sur la trésorerie s’étend sur environ dix mois, grâce à des économies satisfaisantes et à une bonne production, réalisées fin 2025 et début 2026, mais aussi à une légère amélioration du cours du nickel. Même si la parité euro-dollar US et le coût du pétrole modèrent l’enthousiasme.

La société a de plus bénéficié d’une nouvelle aide de l’État, inscrite dans l’accord complémentaire Élysée-Oudinot de janvier : un emprunt obligataire de 240 millions d’euros, soit 28,6 milliards de francs. Une première tranche de 115 millions (13,7 milliards de francs) a été versée fin décembre. La seconde, de 125 millions (14,9 milliards de francs), est prévue en juin. Il faut ainsi démontrer au gouvernement national que les engagements sont tenus et que la confiance peut être accordée. « Nous avons encore besoin de beaucoup d’argent. »

Car voilà, « la situation reste difficile, elle ne tient qu’à un fil », admet le dirigeant qui a, à nouveau, tracé la ligne d’attaque : un retour à la rentabilité en 2029 ou 2030. Cet espoir s’appuie sur au moins deux piliers essentiels. La SLN compte sur l’augmentation de la demande de nickel dans le monde, qui doit favoriser une élévation du cours. Des analystes tablent sur une valeur du métal autour de 15 400 dollars US la tonne.

Enfin, second élément capital, au-delà du plan d’économies à poursuivre, Doniambo espère que la production de minerai soit totalement relancée sur les mines de la côte Est. Parce qu’aujourd’hui, « nous sommes cruellement en attente » d’activité sur ces sites.