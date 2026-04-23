La défisc’ accompagne les scories

« Pendant longtemps, nos partenaires se sont posé la question s’ils ne devaient pas construire l’usine en Australie, du côté de Brisbane. C’est là où des dispositifs comme la défiscalisation, permettent vraiment de compenser des difficultés de coût », a exposé, mardi 21 avril, Gilles Rouvray de la société VPI, Valorisation des produits industriels, qui a mis sur pied avec Yves Veran de la SLN, un projet inédit. L’idée : transformer localement les scories en sable abrasif de haute performance, au lieu de les exporter comme avant à l’état brut vers le Texas et la société américaine Mineral Tech.
Le produit, dénommé Emerald Blast, est utilisé pour le décapage industriel de surfaces métalliques et de coques de navire. La Texane Mineral Tech connaît une expansion en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. La construction de l’unité de production a démarré à Doniambo pour dix mois de travaux. Le projet soutenu par un investissement total de 546,3 millions de francs, a bénéficié de 149,1 millions de défiscalisation locale et de 142,1 millions de défiscalisation nationale.
Sur un an, ce crédit d’impôt calédonien a accompagné neuf projets structurants pour des investissements privés à hauteur de 18,6 milliards de francs et 244 emplois créés ou maintenus, a rappelé Christopher Gygès du gouvernement. Divers secteurs sont intéressés : le tourisme (Aqualuna/Surf hôtel notamment), les énergies renouvelables (la grande batterie de stockage de Boulouparis), ou encore l’agroalimentaire (Les Cacaos du Pacifique).