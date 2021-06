Après plus de trois heures de discussions, les élus du Congrès ont donc validé le projet de décret de l’État qui fixe au 12 décembre prochain la troisième consultation référendaire d’accession à la pleine souveraineté et présente une organisation similaire aux précédentes consultations. On y trouve, en effet, la même question (« Voulez-vous que la Nouvelle- Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? »), les mêmes principes pour la campagne électorale, le rôle de la commission de contrôle ou encore les règles applicables aux opérations du scrutin, les procurations, les bureaux délocalisés. La possibilité de prendre en compte des procès-verbaux dématérialisés a simplement été ajoutée.

Les élus loyalistes ont voté en faveur du décret avec les voix des groupes Avenir en confiance, Calédonie ensemble et Générations NC, auxquelles se sont ajoutées celles de l’Éveil océanien qui s’est désolidarisé, pour ce vote, du groupe UC-FLNKS et Nationalistes.

Les 12 conseillers de l’Union nationale pour l’indépendance, les représentants de la Dynamik unitaire Sud et du Parti travailliste ont voté contre, estimant que le délai est insuffisant pour préparer cette dernière consultation. L’Union calédonienne a préféré s’abstenir, regrettant la décision unilatérale de l’État. Le décret avait reçu, mardi, l’avis favorable du gouvernement. Le Conseil d’État doit également se prononcer avant une validation, mercredi prochain, en Conseil des ministres.