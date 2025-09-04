La culture du Pacifique à Nouméa

Durant deux jours, du mardi 2 au jeudi 4 septembre, la Nouvelle-Calédonie a accueilli la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique ainsi que le 8e Conseil des ministres de la culture dans les locaux de la CPS, Communauté du Pacifique. L’occasion, entre autres, de discuter de l’organisation du 14e FestPac, Festival des arts du Pacifique, qui se tiendra sur le territoire en 2028.
