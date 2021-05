Après les sociétés détenues en partie par la province Nord, la Chambre territoriale des comptes poursuit son travail avec la publication d’un rapport sur la stratégie de Promosud, donc de la province Sud, en matière de nickel, jusque-là inexistante.

La gestion de Promosud soulève bien des interrogations. Un précédent rapport de la Chambre, en 2018, avait pointé un manque de questionnements quant à la gestion des deniers publics et l’efficacité de la dépense. En d’autres termes, l’évaluation des politiques publiques ne fait pas partie de la culture du bras économique de la province Sud. Dans la même veine, la CTC soulignait un manque de transparence vis-à-vis des élus quant aux activités de cette société d’économie mixte. Des critiques que les magistrats répètent au fil de la plupart des rapports sur les différents établissements calédoniens bénéficiant de fonds publics.

Le rapport, délibéré le 5 février 2021, ne s’intéresse pas à l’ensemble des participations de la société, mais uniquement aux activités métallurgiques entre les années 2016 et 2018. Promosud porte ainsi l’actionnariat de la province Sud dans la SLN et Vale NC, devenu récemment Prony Resources. La province détient plus précisément 50 % des 34 % de la SLN, soit 17 % (le reste de l’actionnariat est porté par la société Nordil et détenu à 75 % par la province Nord, et 25 % par la province des Îles, au travers de leurs sociétés d’économie mixte, la Sofinor et la Sodil). Concernant l’usine du Sud, la participation de la province s’élève à la moitié de celle de la SPMSC au sein de Vale NC, soit 2,5 % du capital de l’usine.

« Incapacité à prendre de la hauteur »

Une dernière participation qui a toutefois sensiblement évolué avec la vente de l’usine du Sud par Vale à un consortium, Prony Resources, associant des intérêts calédoniens au géant du négoce suisse Trafigura. Selon l’accord politique du 4 mars, la SPMSC devrait détenir 30 % du capital de Prony Resources, les 21 % restants des intérêts calédoniens, également non diluables, seront portés par « les salariés et les populations locales ». Mais le montage est encore loin d’être figé et les prises de position des coutumiers laissent présager des difficultés à venir (lire par ailleurs).