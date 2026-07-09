La CTC épingle le fonds anti-pollution

Dans un rapport publié le 7 juillet, la Chambre territoriale des comptes pointe des défauts dans le fonctionnement du fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions.

Elle dénonce une « absence de stratégie » à l’échelle du territoire, entre les provinces, les communes et la Nouvelle-Calédonie. Elle souligne aussi que, depuis 2020, « les ressources du fonds ont été prélevées à plusieurs reprises par la Nouvelle-Calédonie pour financer des actions ne relevant pas de la gestion des déchets ».

Autre problème soulevé : le manque de transparence. Les bilans annuels ne sont plus présentés depuis plusieurs années ni au Congrès ni au comité consultatif de l’environnement. En outre, « aucun indicateur de performance » ne permet d’évaluer l’impact environnemental des aides publiques versées.