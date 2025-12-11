La CTC analyse les finances publiques

En 2024, la situation financière des insti- tuions et collectivités s’est dégradée significativement, malgré le soutien massif de l’État, observe la Chambre territoriale des comptes. Les recettes fiscales ont diminué de plus de 14 % et les cotisations sociales de 8,6 %. La situation des comptes sani- taires et sociaux se dégrade encore un peu plus alors que le niveau des contributions publiques atteint plus de 36 milliards de francs, un niveau historiquement élevé. Tous les régimes sociaux gérés par la Cafat ont été déficitaires à l’exception du régime des prestations familiales.
