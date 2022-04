On reparle en Australie de l’affaire de l’annulation brutale, le 15 septembre, du contrat des sous-marins de type Barracuda commandés en 2016 à la France. La résiliation de ce contrat devrait coûter 3,7 milliards d’euros à Canberra, ce que dénoncent les élus d’opposition à un mois et demi des élections législatives.

La résiliation était prévue dans le contrat. Elle donne lieu au remboursement des coûts engagés et à venir liés à la démobilisation physique des infrastructures et systèmes informatiques ainsi qu’au reclassement des employés de Naval Group et des 375 PME et ETI sous-traitantes, dont 35 françaises qui s’étaient installées en Australie dans le cadre de ce programme. Des négociations sont en cours sur le montant exact du remboursement. Elles devraient aboutir d’ici fin juin. L’Australie avait déjà versé quelque 840 millions d’euros à Naval Group pour le design et la construction de chantiers des futurs sous-marins et des millions pour la gestion publique du contrat. L’Australie, on le rappelle, a choisi de s’orienter à la place vers des sous-marins à propulsion nucléaire américains dans le cadre d’un large accord de sécurité noué avec Washington et Londres.